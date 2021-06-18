Киев раскрыл главную тему переговоров Байдена и Зеленского

Главной темой предстоящих переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена станет привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы вошли в стадию подготовки визита <…> Будет много других тем, но эта тема номер один», — приводит РИА Новости слова министра.

Он считает, что поездка украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины.

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек.

Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.