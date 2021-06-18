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Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

Низкие темпы вакцинации от коронавируса, тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции привели к ухудшению ситуации с коронавирусом в России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее объяснила рост заболеваемости тотальным нигилизмом по отношению к ограничительным мерам. «Согласны абсолютно», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле оценку Поповой и какие еще видят причины ухудшения ситуации.

По словам Пескова, к этому также привели низкие темпы вакцинации. «Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — отметил он.

Представитель Кремля назвал «полной глупостью» утверждения, что борьба с пандемией в России провалена. «Это полная глупость», — прокомментировал представитель Кремля утверждения, что борьба с коронавирусом на государственном уровне якобы провалена и РФ вышла в лидеры по росту заболеваемости.

«Я не знаю, кто это говорит, но как минимум это невежда», — добавил Песков. Он призвал не забывать «коварство этой инфекции». «Все страны сталкиваются с разной амплитудой волн этой инфекции», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

При этом Песков признал, что Россия отстает «по темпам вакцинации по сравнению со многими странами». «Здесь мы мало преуспели, но не потому, что чего-то не хватает: всего более чем хватает и более чем достаточно, все это было обеспечено и вся инфраструктура создана несколько месяцев тому назад», — сказал пресс-секретарь президента.

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