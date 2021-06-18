Путин отклонил закон об ужесточении правил работы СМИ

Президент Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование противоправных и ложных материалов других СМИ, если главных редакторов этих средств массовой информации нельзя установить и привлечь к ответственности.

В «карточке» закона в базе данных Госдумы говорится, что он отклонен. Там указано, что документ 15 июня вернули в Госдуму. Совет нижней палаты направил текст в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи 16 июня.

Госдума приняла закон 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня. По действующему законодательству главред, редакция и журналист не несут ответственности за распространение противоправных, ложных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации... которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение».

Принятыми же поправками в закон о СМИ, которые отклонил президент, устанавливалось, что журналисты будут освобождаться от ответственности только если главный редактор цитируемого СМИ «может быть установлен и привлечен к ответственности».

Согласно регламенту Госдумы, если президент отклоняет закон, то палата должна рассмотреть его вновь. Советом Думы отклоненный закон передается в ответственный комитет, который в течение 10 дней «рассматривает мотивы решения» президента, после чего комитет выносит на рассмотрение палаты проект постановления.

В этом постановлении должно быть предложено одно из решений: либо Госдума соглашается с позицией президента и снимает закон с рассмотрения, либо принимает закон в редакции главы государства, либо создает с согласия президента «специальную комиссию для выработки согласованного текста федерального закона».