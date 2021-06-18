Апелляция ЕГЭ: как добавить баллы

Результаты ЕГЭ могут оказаться хуже, чем ожидалось. Если школьник не согласен с набранными баллами, он может их оспорить. Как подавать апелляцию на результат ЕГЭ и в каких случаях есть шанс получить больше баллов?

Что можно и нельзя обжаловать

Нет смысла жаловаться на содержание и структуру экзаменационных заданий, такую апелляцию просто не станут рассматривать. Также не будут рассматривать жалобу с претензиями к методике оценки заданий с короткими ответами. Кроме того, бессмысленно жаловаться, если нарушение допустил сам ученик, например, неправильно заполнил бланки ЕГЭ и ГВЭ.

Можно обжаловать именно результат оценки, но для успешной апелляции важно доказать, что экзаменационная работа соответствует всем требованиям и критериям оценки, и были нарушены именно они. Все эти критерии приведены на сайте Федерального института педагогических измерений.

Часто школьники не успевают перенести часть решений или сочинений из черновика в чистовик. А потом надеются повысить балл через жалобу на неизучение черновика или нехватку времени. Но согласно порядка проведения экзамена, записи в черновиках и КИМ не обрабатываются и не проверяются. Оценивается только та часть работы, которая записана на чистовом бланке.

Такая норма действует с момента действия ЕГЭ. Да и время экзамена не меняется из года в год, и обжаловать недостаток времени просто нелогично, прокомментировал Sibnet.ru директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.

Проверить результаты ЕГЭ можно на Госуслугах, на сайте НИМРО. А на портале checkege.rustest.ru можно не только посмотреть итоговые баллы, но и увидеть оценки каждого задания и изучить бланки своей работы. Это как раз поможет понять, стоит ли подавать апелляции на ЕГЭ.

«Можно сравнить технические ошибки при распознавании бланка, если они есть (например, не пропечаталась буква или цифра), нужно подавать апелляцию. Либо редкие случаи, когда нет допбланка, он был неправильно привязан, и школьник не видит его в числе бланков», — посоветовал Кондратьев.

Он отметил, что в случае апелляции экзаменационную работу проверят еще раз полностью, а не только то место, где школьник не согласен с оценкой. При этом число баллов после рассмотрения может не только увеличиться, но и уменьшиться. В дальнейшем решение конфликтной комиссии оспорить нельзя. По опыту собеседника, случаи уменьшения баллов редко, но были. Но и увеличить баллы шанс вполне реален.

Из 1251 апелляции на ЕГЭ в 2019 году в Новосибирской области было удовлетворено 327 (26%). Основная масса — технические ошибки, такие как: плохо писала ручка, цифра написана не по образцу и не распознана компьютером.

Как обжаловать результат ЕГЭ

Школьники могут подать апелляцию в двух случаях. Если нарушен установленный порядок проведения ЕГЭ или из-за несогласия с выставленными баллами.

В первом случае, если имело место нарушение порядка проведения ЕГЭ (например, школьников не предупреждали о том, сколько времени осталось до конца), апелляцию нужно подавать тут же, не выходя из пункта проведения экзамена (ППЭ).

Бланк для жалобы нужно попросить у члена государственной экзаменационной комиссии, и ему же отдать заполненную жалобу. Рассматривается такая апелляция в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию. При удовлетворении апелляции результат экзамена аннулируется, участник повторно сдает экзамен.

Второй вариант более популярен. Если школьник не согласен с выставленными баллами, то апелляцию можно подать в течении двух дней за официальным днем объявления результатов экзамена.

Взять и заполнить бланк апелляции ЕГЭ можно в образовательной организации или в местах регистрации на сдачу ЕГЭ. Или оформить жалобу электронным способом. Так, в Новосибирской области около 95% школьников подают апелляции через специальный раздел сайта Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами на бумажных бланках составляется в двух экземплярах: один передается в конфликтную комиссию, другой, с пометкой ответственного лица о принятии ее на рассмотрение, остается у апеллянта.

В бланке апелляции ЕГЭ указывается, желает ли школьник присутствовать на рассмотрении своей апелляции, чтобы присутствовали его родители или представители.

Заявление рассматривается в течении четырех рабочих дней. В результате рассмотрения может быть принято решение о сохранении выставленных баллов либо изменении баллов.