Помощник Байдена не согласился с тем, что США проиграли в Женеве

Белый дом не согласен с утверждениями о том, что саммит США и России в Женеве был выгоден только российской стороне, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

В среду в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили двусторонние отношения, проблематику стратегической стабильности и вопросы международной повестки дня.

Салливан прокомментировал утверждения о том, что проведение встречи на высшем уровне «предоставило платформу» главе российского государства Владимиру Путину.

«Во-первых, у Владимира Путина есть платформа. Ее суть в том, что он является президентом одной из мировых ядерных держав. С нашей точки зрения, нам нужно с ним взаимодействовать. Нам нужно взаимодействовать с ним решительно и твердо, основываясь на принципах. Как говорил президент Байден, диалогу лицом к лицу нет альтернативы с точки зрения поддержания отношений, являющихся сложными и напряженными», — цитирует ТАСС Салливана.

Он добавил, что Байден хотел лично обсудить в Женеве спорные вопросы. «Уже только по этой причине стоило встретиться с президентом Путиным. Помимо этого, президент Байден действовал в наших интересах в сфере безопасности, снижая риск ядерной войны, повышая шансы на то, что мы сможем решить вопросы, касающиеся кибербезопасности и других сфер, представляющих для США ключевой интерес», — сказал Салливан.

«Так что я просто не соглашаюсь с заявлениями о том, будто США это не было нужно», — подчеркнул помощник Байдена. Он добавил, что «для Америки это было хорошо».