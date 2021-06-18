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Заболеваемость туберкулезом в России упала до минимума

Источник:
ТАСС
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Заболеваемость туберкулезом в России за последние 20 лет снизилась почти в три раза, в частности, сегодня наблюдается исторический минимум заболеваемости за все время наблюдений, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Россия ставит проблему профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в рамках приоритетных государственных задач, благодаря чему нам удалось добиться стабилизации ситуации в стране. В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, «за последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась практически в три раза, а показатель смертности снизился почти в пять раз».

Мурашко также добавил, что ВОЗ исключила Россию из глобального перечня стран с наиболее высоким бременем туберкулеза. При этом проблемой остается туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью и коинфекция туберкулеза и ВИЧ.

«Мы будем сохранять объемы охвата тестированием, в том числе на лекарственно устойчивый туберкулез. В 2020 году 67% населения страны прошли профилактические медицинские осмотры», — добавил он.

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