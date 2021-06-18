Обязательная вакцинация начнется в Забайкалье

Обязательная вакцинация в ряде организаций начнется в Забайкалье на следующей неделе, сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа в пятницу.

В Москве из-за третьей волны коронавируса объявили обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг. Они должны поставить прививки до 15 августа. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.

По словам главного санитарного врача Забайкальского края, ведущие больницы должны предоставить списки вакцинированных, затем образовательные организации, после пойдут государственные учреждения.

Непривитые сотрудники и не переболевшие ранее коронавирусом, а также работники старше 60 лет, должны уйти на удаленку. «Никак не срабатывает добровольное начало, поэтому будет так», — цитирует «Забайкальский рабочий» главу ведомства.

В соседней Бурятии Роспотребнадзор также решает, быть или не быть обязательной вакцинации против COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство республики. Но сначала специалисты должны определить группы для вакцинации и необходимый объем вакцин.