Холодный фронт придет в Новосибирск

Холодный фронт пройдет через Новосибирск в эти выходные – жара спадет, также ожидаются дожди и усиление ветра, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Прогноз погоды у нас малоблагоприятный … Завтра в течение дня мы ждем прохождения через Новосибирск холодного атмосферного фронта, последующие дни будут проходить на пониженном фоне температуры. Прохождение холодного фронта будет сопровождаться дождями, грозами, усилением ветра», – рассказала синоптик.

Ночь на субботу ожидается без осадков. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой, скорость ветра в порывах увеличится до 18 метров в секунду. Ночью будет 17-19, днем – 26-28 градусов с понижением до 17-19 градусов в течение дня.

Воскресенье ожидается дождливым, также вероятна гроза. Похолодает – ночью будет 8-10, днем – 16-18 градусов. Дожди также вероятны в понедельник, ночные температуры будут на уровне 10-12, дневные – 18-20 градусов. В начале недели потепления не ожидается.