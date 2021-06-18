Омич стал чемпионом мира по подводному спорту

Житель Омска Олег Захаров стал чемпионом мира по подводному спорту среди юниоров, сообщил в пятницу пресс-центр городской администрации.

Чемпионат мира по подводному спорту среди юниоров проходит в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро. В четверг омич Олег Захаров стал чемпионом на дистанции 400 метров.

В программу соревнований включены четыре дисциплины: плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание и ныряние в ластах в длину.

Захаров занял первое место на дистанции 400 метров в классических ластах. Бронзовым призером в этом виде программе стал еще один россиянин, Даниил Ануров из Тульской области.

В третий соревновательный день сборная России завоевала 12 медалей. Всего национальная команда получила на этом первенстве 26 наград.