НАВЕРХ

Омич стал чемпионом мира по подводному спорту

Источник:
Sibnet.ru
146 2
Фото: © администрация Омска

Житель Омска Олег Захаров стал чемпионом мира по подводному спорту среди юниоров, сообщил в пятницу пресс-центр городской администрации.

Чемпионат мира по подводному спорту среди юниоров проходит в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро. В четверг омич Олег Захаров стал чемпионом на дистанции 400 метров.

В программу соревнований включены четыре дисциплины: плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание и ныряние в ластах в длину.

Захаров занял первое место на дистанции 400 метров в классических ластах. Бронзовым призером в этом виде программе стал еще один россиянин, Даниил Ануров из Тульской области.

В третий соревновательный день сборная России завоевала 12 медалей. Всего национальная команда получила на этом первенстве 26 наград.

Еще по теме
Тренер по бегу оценил необходимые 10 тысяч шагов в день
Новосибирец завоевал золотую медаль на Кубке России по гимнастике
Определены победители Кубка России по гимнастистическому многоборью
Участников Олимпиады в Токио по гимнастике отберут в Новосибирске
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Как «работают» желтая и красная карточки
13.06.2021 23:22
Прогнозы букмекеров: как сделать выигрышную ставку?
12.06.2021 06:36
Безумный чемпионат: фавориты на грани катастрофы
27.05.2021 11:05
Вокруг спорта
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
11.06.2021 12:29
Пойманная на допинге чемпионка ОИ выиграла праймериз «ЕР»
01.06.2021 15:33
Абонементы в фитнес-клубы подскочат в цене
31.05.2021 16:21
Олимпийская чемпионка покормила ребенка грудью, стоя на голове
21.05.2021 17:56
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
18 июня 16:00
(МСК)
Швеция
Словакия
18 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Чехия
Весь календарь
Последние матчи
17 июня 22:00
(МСК)
Нидерланды 2
Австрия 0
17 июня 19:00
(МСК)
Дания 1
Бельгия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 34 голоса
  • Алена Долина — 23 голоса
  • Kohka76 — 21 голос
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

A. Chvora

Продуктами занимается жена, в последние месяцы участились скандалы на почве нехватки денег. Был уверен,...

Uynachalnica

Экономика должна быть экономной! Особенно в последние 20 лет своего небывалого расцвета!

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

Alexander222

26.05.2021 путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нельзя... и вот тебе на, губеры...
Sibnet.Ru