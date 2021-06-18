Строители показали фундамент пилона четвертого моста в Новосибирске

Строители возводят масштабное сооружение пилона в форме буквы «Н» моста высотой 114 метров, с помощью вантовых конструкций, он будет удерживать неразрезное металлическое пролетное строение моста длиной 380 метров и позволит сохранить парк «Городское начало».

«Строительство идет в нескольких местах. Идет сооружение эстакадной части площади Энергетиков, тоннель под железной дорогой. Идет надвижка моста — 159 метров, введется сооружение пилонной части», — отметил представитель компании «ВИС», которая строит мост.

Пилоны делают из бетона, их наращивают вверх и за девять дней они вырастают на четыре метра. Движение по мосту должно открыться в 2023 году.

Мост, получивший название «Центральный», соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».

Это будет современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков. Помимо самого мостового перехода масштабное строительство развернуто по обеим сторонам реки Обь. Общая протяженность всех объектов превысит 5 километров.