Ученые узнали о диете неандертальцев Сибири по зубам

Исследователи Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН изучили кости и зубной камень неандертальцев, живших на Алтае 60-50 тысяч лет назад, и выяснили, что рацион древних родственников человека придерживались протеиновой диеты.

Неандертальцы, вымершие родственники человека. Широко заселяли Западную Евразию, но исчезли, когда столкнулись с людьми современного анатомического облика. В горах Алтая тоже жили неандертальцы.

Археологи изучили их останки, в том числе зубной камень и выяснили, что они приспособились к суровому климату Сибири и составили для себя особый рацион.

Охотились неандертальцы Сибири на травоядных крупного и среднего размера, таких как бизон и лошадь, а также ели растения с высоким содержанием крахмала. А вот рыбу те неандертальцы, зубы которых проанализировали, не ели.

Несмотря на то, что они употребляли в пищу не только мясо, но и растения, неандертальцы оставались высокоорганизованными хищниками, чья диета основывалась на потреблении протеинов. Такого же рациона придерживались и их западные сородичи.