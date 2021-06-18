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Ученые узнали о диете неандертальцев Сибири по зубам

Источник:
Sibnet.ru
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Черепа неандертальского человека и современного долихоцефала
Фото: © Карма2 / GFDL 1.2+

Исследователи Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН изучили кости и зубной камень неандертальцев, живших на Алтае 60-50 тысяч лет назад, и выяснили, что рацион древних родственников человека придерживались протеиновой диеты.

Неандертальцы, вымершие родственники человека. Широко заселяли Западную Евразию, но исчезли, когда столкнулись с людьми современного анатомического облика. В горах Алтая тоже жили неандертальцы.

Археологи изучили их останки, в том числе зубной камень и выяснили, что они приспособились к суровому климату Сибири и составили для себя особый рацион. 

Охотились неандертальцы Сибири на травоядных крупного и среднего размера, таких как бизон и лошадь, а также ели растения с высоким содержанием крахмала. А вот рыбу те неандертальцы, зубы которых проанализировали, не ели.

Несмотря на то, что они употребляли в пищу не только мясо, но и растения, неандертальцы оставались высокоорганизованными хищниками, чья диета основывалась на потреблении протеинов. Такого же рациона придерживались и их западные сородичи.

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