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Бельгия и Нидерланды вышли в 1/8 финала Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/OnsOranje

Победы Бельгии и Нидерландов над соперниками в очередных групповых матчах чемпионата Европы на футболу гарантировали сборным выход в плей-офф.

Нидерланды обыграли Австрию со счетом 2:0. Голы забили Мемфис Депая, реализовавший пенальти, и Дензел Думфрис. Команда забрала очередные три очка и стала лидером группы С.

В последний раз команда выходила в 1/8 финала чемпионатов Европы в 2008 году.

Бельгия победила Данию — 2:1. Сборная Дании открыла счет на 2-й минуте. Но во втором тайме на поле вышел полузащитник Кевин де Брейне, который отдал голевой пас, а затем и сам забил.

«Красные дьяволы» после двух побед возглавляют группу В и выходят в плей-офф. На прошлом Евро сборная дошла до четвертьфинала.

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