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Глава ГИБДД выступил за возвращение в школы уроков вождения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уроки вождения нужно вернуть в школы: ученики не только будут знать ПДД, но и смогут получить водительское удостоверение и профессию, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ», — цитирует Черникова РИА Новости.

По его мнению, такие занятия можно проводить во внеклассное время. В ряде регионов эксперимент уместно начать с кадетских корпусов, учащиеся которых хотят после окончания училища получить и права.

«Получивший профессию водителя выпускник сможет быстрее реализовать себя как специалист и начать работать на предприятии, в организации, фирме. Наконец, такая специальность востребована в армии, где существует высокая потребность в водительском составе», — подчеркнул глава ГИБДД.

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