Коронавирус «помолодел» в Новосибирской области

Рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Новосибирске начался среди пациентов людей в возрасте от 18 лет. Особенно много молодых людей поступило в «ковидные» госпитали за последнюю неделю, сообщила главный инфекционист области Лариса Позднякова.

О «молодеющем» коронавирусе в четверг заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в России на 40% вросло количество заболевших в возрасте 30-40 лет. А в Новосибирской области фиксируют поступление в госпитали пациентов от 18 лет.

«Если в последние месяцы мы видели, что это в основном пожилые люди, то сейчас, за последнюю неделю, это молодые люди. При этом мы видим достаточно тяжелые случаи у 18- и 20-летних, то чего мы не видели ранее», — сказала в ходе прямого эфира в соцсетях Позднякова.

Аналогичная ситуация складывается и в других регионах Сибири. Например, в Бурятии по результатам эпидемиологического анализа, за прошедшую неделю наибольший рост — почти в два раза, зарегистрирован в среди пациентов от 18 до 29 лет.