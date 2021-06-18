Мурашко назвал вакцинацию задачей каждого россиянина

Глава Минздрава России Михаил Мурашко считает, что задача всех граждан РФ сейчас — сделать прививку от коронавируса, от этого завсит общая безопасность.

«Сегодня наша с вами безопасность как ни в какое другое время зависит от каждого гражданина нашей страны. Формирование коллективного иммунитета, о котором мы говорим, — это уже не пустые слова», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, прийти на прививку, сохранить жизнь и здоровье близких и свое — это сегодня каждого задача

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин — препаратами «Спутник V», «Эпиваккорона» или «Ковивак».