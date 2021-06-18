Президент России назначил дату выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы <...> нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 17 июня. По закону решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в течение пяти дней после его принятия.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.