Обвиняемую в изнасиловании школьницу выпустили из СИЗО

Школьнице в Алтайском крае, обвиняемой в изнасиловании сверстницы, изменили меру пресечения и отпустили ее из СИЗО, сообщил представитель регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в Барнауле 23 мая. 14-летняя школьница со сверстниками напала на 11-летнюю девочку, ее затащили в заброшенное здание, избили и изнасиловали. Как сообщил местные жители в социальных сетях, для насилия подростки использовали пластиковую бутылку и снимали все на телефон, а видео позже опубликовали в интернете. Обвиняемую заключили под стражу, под арестом она находилась в СИЗО.

«Адвокат обвиняемой обжаловал меру пресечения. Суд удовлетворил требования адвоката и заменил меру пресечения на домашний арест», – сказал ТАСС представитель ведомства.

Ранее замруководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев объяснял, что необходимость ареста девочки обусловлена дерзостью преступления и общественной значимостью произошедшего.

Обвинение ей было предъявлено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Алтайского края и города Барнаула.