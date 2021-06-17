WhatsApp получит новый интерфейс

Пользовательский интерфейс мессенджера WhatsApp претерпит изменения в новой версии пользовательский интерфейс.

Одним из нововведений станут скругленные сообщения в чате, которые замечены в бета-версии 2.21.13.2 для устройств на базе операционной системы Android, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wabetainfo.

Среди других изменений называется упразднение разделителя строк между сообщений чата и push-уведомления, которые становятся синими при включении темного режима.

Пока новый дизайн появился лишь в тестовой версии приложения WhatsApp для Android, но вскоре он распространится на другие платформы и станет общедоступным.