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Вратарь сборной Гаити пропустил ужасно обидный автогол. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Вратарь сборной Гаити в мачте с Канадой в рамках квалификации чемпионата мира-2022 забил самый обидный автогол в истории футбола.

Голкипер Жосуэ Дюверге, получив пас от защитника, начал изображать финты, пытаясь запутать форварда канадцев. Это и оказалось досадным промахом, он пустил мяч за спину, а затем не успел выбить с ленточки ворот. Мяч ловко закатился в ворота.

В итоге в мачте победила сборная Канады со счетом 3:0. В первой встрече тоже победили канадцы со счетом 1:0.

 

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