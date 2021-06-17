Вратарь сборной Гаити пропустил ужасно обидный автогол. ВИДЕО

Вратарь сборной Гаити в мачте с Канадой в рамках квалификации чемпионата мира-2022 забил самый обидный автогол в истории футбола.

Голкипер Жосуэ Дюверге, получив пас от защитника, начал изображать финты, пытаясь запутать форварда канадцев. Это и оказалось досадным промахом, он пустил мяч за спину, а затем не успел выбить с ленточки ворот. Мяч ловко закатился в ворота.

GOAL



Oh no.



One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti



https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/QbF3CFwdyd — OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2021

В итоге в мачте победила сборная Канады со счетом 3:0. В первой встрече тоже победили канадцы со счетом 1:0.