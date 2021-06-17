Вратарь сборной Гаити пропустил ужасно обидный автогол. ВИДЕО

Вратарь сборной Гаити в мачте с Канадой в рамках
квалификации чемпионата мира-2022 забил самый обидный автогол в истории футбола.
Голкипер Жосуэ Дюверге, получив пас от защитника, начал
изображать финты, пытаясь запутать форварда канадцев. Это и оказалось досадным
промахом, он пустил мяч за спину, а затем не успел выбить с ленточки ворот. Мяч
ловко закатился в ворота.
GOAL— OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2021
Oh no.
One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti
https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/QbF3CFwdyd
В итоге в мачте победила сборная Канады со счетом 3:0. В
первой встрече тоже победили канадцы со счетом 1:0.
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