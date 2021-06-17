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Кремль поддержал обязательную вакцинацию в регионах

Источник:
«Эхо Москвы»
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Фото: © Sibnet.ru

Решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп граждан — движение в правильном направлении, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С учетом ситуации — [это движение] в абсолютно правильном [направлении]. Это моя личная точка зрения», — сказал Песков в эфире «Эха Москвы».

Также представитель Кремля заявил, что «целиком и полностью поддерживает» рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске на очные занятия только вакцинировавшихся студентов, либо имеющих антитела или документы о противопоказаниях.

«Мы с вами слабо идем и плохо вакцинируемся. Не потому, что что-то для этого не создано, условия все созданы, более чем: у нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии», — пояснил Песков. «Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными», — добавил он.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан. Также об обязательной вакцинации для отдельных групп населения было объявлено в Кемеровской и Сахалинской области.

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