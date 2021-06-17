Песков раскрыл содержание переговоров Путина и Байдена

Саммит в Женеве стал результатом длительной подготовительной работы, и стороны с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий, но он прошел со знаком плюс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден подняли много важных тем, в том числе поговорили о ситуации на Украине. При этом присоединение Вашингтона к «нормандскому формату» не обсуждалось, сказал в эфире «Эха Москвы» Песков.

«Как ни странно, понимание того, <...> по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация минских договоренностей, кстати, — такое понимание было подтверждено, что единственное, что можно сделать, — это реализовать минские договоренности», — пояснил представитель Кремля.

Затрагивалась на переговорах и тема обмена заключенными, которая «не любит публичности и требует тишины», сказал Песков. «Естественно, сверкой списков никто не занимался, президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный», — отметил он.

Помимо этого, упоминались кибератаки, иранская ядерная программа, Афганистан, расширение НАТО и другие вопросы, подробности которых Песков раскрывать не стал.