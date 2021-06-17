НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков раскрыл содержание переговоров Путина и Байдена

Источник:
«Эхо Москвы»
214 2
Фото: © Пресс-служба президента России

Саммит в Женеве стал результатом длительной подготовительной работы, и стороны с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий, но он прошел со знаком плюс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден подняли много важных тем, в том числе поговорили о ситуации на Украине. При этом присоединение Вашингтона к «нормандскому формату» не обсуждалось, сказал в эфире «Эха Москвы» Песков.

«Как ни странно, понимание того, <...> по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация минских договоренностей, кстати, — такое понимание было подтверждено, что единственное, что можно сделать, — это реализовать минские договоренности», — пояснил представитель Кремля.

Затрагивалась на переговорах и тема обмена заключенными, которая «не любит публичности и требует тишины», сказал Песков. «Естественно, сверкой списков никто не занимался, президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный», — отметил он.

Помимо этого, упоминались кибератаки, иранская ядерная программа, Афганистан, расширение НАТО и другие вопросы, подробности которых Песков раскрывать не стал.

Еще по теме
Трамп посчитал саммит в Женеве провальным для США
МИД России порадовался возвращению здравого смысла в Белый дом
Байден заявил о страхе России стать «Верхней Вольтой с ракетами»
Путин и Байден обменялись подарками
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Обвиняемую в изнасиловании школьницу выпустили из СИЗО
Сильный ливень и крупный град накроют Омск
Минздрав рассказал о введении обязательной вакцинации в Новосибирске
Продажа места на кладбище обернулась для иркутянина уголовным делом
Самое популярное
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
Новый сериал «Эксперт» про гениального детектива стартует на «России»
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
17 июня 19:00
(МСК)
Дания
Бельгия
17 июня 22:00
(МСК)
Нидерланды
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
17 июня 16:00
(МСК)
Украина 0
С. Македония 0
16 июня 22:00
(МСК)
Италия 3
Швейцария 0
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 33 голоса
  • Алена Долина — 22 голоса
  • Kohka76 — 15 голосов
написать кричалку
Картина дня
Кремль поддержал обязательную вакцинацию в регионах
Сильные ночные дожди затопили Керчь. ВИДЕО
Трамп посчитал саммит в Женеве провальным для США
МИД России порадовался возвращению здравого смысла в Белый дом
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
40
Путин заявил, что после его ухода в России ничего не рухнет
36
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
31
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
25
Песков заявил о недовольстве властей темпами вакцинации
Sibnet.Ru