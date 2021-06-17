Трое неизвестных пловцов преследовали лодку с главой Крыма

Трое мужчин вплавь преодолевали улицы затопленной в четверг Керчи — они попали на видео с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который прибыл в город, чтобы оценить масштаб стихии.

Видео с оперативного совещания Аксенова в лодке опубликовало РИА Новости. «Люди, которые плывут по улице за его лодкой, — сотрудники МЧС, которые так передвигаются к городской больнице», — говорилось в подписи.

Позже МЧС уточнило, что на данной записи сотрудников федерального Министерства по чрезвычайным ситуациям нет.

Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до полутора нормы осадков. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме.