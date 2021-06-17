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Сильный ливень и крупный град накроют Омск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Синоптики пообещали жителям Омской области сильный ливень, ветер порывами до 25 метров в секунду и крупный град, сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

Начиная с вечера четверга, по Омской области ожидаются сильный ливень, очень сильный ветер порывами до 25 метров в секунду и крупный град.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ», – говорится в сообщении.

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