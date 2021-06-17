Минздрав рассказал о введении обязательной вакцинации в Новосибирске

Вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп населения в Новосибирской области рассматривает главный санитарный врач региона, сообщил в четверг журналистам глава Минздрава области Константин Хальзов.

Первым регионом, где ввели обязательную вакцинацию, стала Москва. Она коснется работников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Затем такие меры принял и Кузбасс.

«Решает санитарный врач региона. Наш врач рассматривает ситуацию. Решается на основании многих данных, если им будет принято решение, оно будет рассмотрено штабом и принято», — сказал Хальзов.