Минздрав рассказал о введении обязательной вакцинации в Новосибирске

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Вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса
для определенных групп населения в Новосибирской области рассматривает главный санитарный
врач региона, сообщил в четверг журналистам глава Минздрава области Константин
Хальзов.
Первым регионом, где ввели обязательную вакцинацию, стала
Москва. Она коснется работников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта,
здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Затем такие меры принял и
Кузбасс.
«Решает санитарный врач региона. Наш врач рассматривает
ситуацию. Решается на основании многих данных, если им будет принято решение,
оно будет рассмотрено штабом и принято», — сказал Хальзов.
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