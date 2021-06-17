Жвачкин попросил у федеральных властей побольше вакцины от COVID

Губернатор Сергей Жвачкин попросил вице-премьера Татьяну Голикову увеличить поставки вакцины от COVID-19 в Томскую область, сообщил в четверг департамент здравоохранения региона.

Жвачкин принял участие в видеоселекторном совещании о темпах вакцинации от СOVID-19, которое провела Голикова. На данный момент регион получил 140 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привито почти 123 тысячи человек, оба компонента поставили почти 99 тысяч.

«В последнее время мы получаем в среднем 3 тысячи доз в неделю. Притом, что в регионе развернуты мощности на 7 тысяч прививок в сутки! Все, что получаем за неделю, мы можем использовать за полдня. Люди ждут вакцину, и нам нужно ликвидировать очереди», – сказал Жвачкин Голиковой.

Он попросил в ближайшую неделю направить в Томскую область 50 тысяч доз вакцины и в каждую последующую – не менее 18 тысяч. Голикова в ответ поручила министру здравоохранения Михаилу Мурашко ликвидировать дефицит вакцины в регионе.