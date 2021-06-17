НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Китай запустил трех космонавтов к орбитальной станции

Источник:
ТАСС
91 0
Фото: 中国新闻网 / CC BY 3.0

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР запустило пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту к строящейся орбитальной станции Китая.

Старт был осуществлен с площадки, расположенной на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F. Корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту успешно достиг околоземной орбиты.

«Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться еще больших успехов. Мы знаем, что многие страны стремятся к сотрудничеству с нашей страной в соответствующем направлении и готовы к активному взаимодействию», — приводит ТАСС слова главного конструктора программы пилотируемых космических полетов КНР Чжоу Цзяньпина.

По словам помощника главы управления пилотируемых полетов Цзи Цимина, китайская орбитальная станция «должна стать космической научной лабораторией, задача которой — служить на благо всего человечества».

Китай собирается построить свою космическую станцию в два этапа (тестирование технологий на орбите в 2021 году и проведение там монтажных работ в 2022 году).

Еще по теме
Россия и Китай решили построить совместную станцию на Луне
Астрофизики увидели вращение нитей вселенской паутины
«Мигающего гиганта» обнаружили в центре Млечного пути
Новосибирцы увидели краткое мгновение затмения. ФОТО
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Продажа места на кладбище обернулась для иркутянина уголовным делом
Жвачкин попросил у федеральных властей побольше вакцины от COVID
Замгубернатора Кузбасса написал стихотворение про масочный режим
Омича арестовали за насилие над четырьмя девочками
Самое популярное
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
Новый сериал «Эксперт» про гениального детектива стартует на «России»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
17 июня 16:00
(МСК)
Украина
С. Македония
17 июня 19:00
(МСК)
Дания
Бельгия
Весь календарь
Последние матчи
16 июня 22:00
(МСК)
Италия 3
Швейцария 0
16 июня 19:00
(МСК)
Турция 0
Уэльс 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 33 голоса
  • Алена Долина — 22 голоса
  • Kohka76 — 15 голосов
написать кричалку
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
38
Путин заявил, что после его ухода в России ничего не рухнет
33
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
30
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
25
Песков заявил о недовольстве властей темпами вакцинации
Sibnet.Ru