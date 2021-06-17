Китай запустил трех космонавтов к орбитальной станции

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР запустило пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту к строящейся орбитальной станции Китая.

Старт был осуществлен с площадки, расположенной на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F. Корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту успешно достиг околоземной орбиты.

«Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться еще больших успехов. Мы знаем, что многие страны стремятся к сотрудничеству с нашей страной в соответствующем направлении и готовы к активному взаимодействию», — приводит ТАСС слова главного конструктора программы пилотируемых космических полетов КНР Чжоу Цзяньпина.

CMSA: Китай в 9:22 утра по местному времени с космодрома "Цзюцюань" (пров. Ганьсу) успешно запустил к строящейся орбитальной станции "Тяньхэ" пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12". Его экипаж состоит из 3 космонавтов. pic.twitter.com/ubz2zSjoVd — CGTN на русском (@cgtnrussian) June 17, 2021

По словам помощника главы управления пилотируемых полетов Цзи Цимина, китайская орбитальная станция «должна стать космической научной лабораторией, задача которой — служить на благо всего человечества».

Китай собирается построить свою космическую станцию в два этапа (тестирование технологий на орбите в 2021 году и проведение там монтажных работ в 2022 году).