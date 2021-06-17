Ученый из NASA раскритиковал идею Илона Маска о полете на Марс

Полет на Марс, о котором мечтает основатель компании SpaceX Илон Маск, может закончиться плачевно для участников экспедиции, считает ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев.

Среди трудностей организации полета на Марс он назвал отсутствие некоторых технологий жизнеобеспечения. «Допустим, прилетит на Марс корабль, а у членов экипажа в ходе длительного полета повреждена ДНК от воздействия космической радиации, возрастает риск онкологических заболеваний», — рассказал ученый в интервью РИА Новости.

Во-вторых, по словам Турышева, после длительного полета будут атрофированы мышцы, вымыт кальций из костей. «Никакой физической работы на поверхности Марса совершить людям не удастся. Не говоря об опасности получения травм при таком ослабленном организме. А психологические проблемы длительного пребывания в изоляции с ограниченным коллективом людей?» — задался вопросом ученый

По его словам, жизнь на Марсе потребует перестройки всего человеческого организма. «Маск говорит, что хочет умереть на Марсе, но пусть лучше он живет счастливо на Земле», — заключил Турышев.

Ранее Маск неоднократно высказывал мысли о необходимости превращения человечества в межпланетный вид и переселения части людей на Марс. Для этого компания SpaceX создает ракету Starship.