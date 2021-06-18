ЧЕ по футболу: кто играет 18 июня

В пятницу, 18 июня во втором туре чемпионат Европы по футболу встретятся Швеция со Словакией, Хорватия — с Чехией, а Англия — с Шотландией. В случае победы несколько команд обеспечат себе выход в плей-офф.

Швеция — Словакия (группа E)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 16.00 мск

Сборная Словакии успешно начала путь на Евро-2020, обыграв Польшу. Команда возглавляет группу Е и еще одна победа гарантирует ей выход в плей-офф. Швецию устроила ничья с Испанией в первом матче, но сейчас ей нужно выигрывать для выхода в финальную часть.

«Против Словакии мы должны намного чаще владеть мячом. И, получая его, предпринимать больше активных действий. Но в то же время показываю ту же игру в обороне, что и против Испании», — высказался полузащитник сборной Швеции Альбин Экдаль.

Последняя встреча соперников в 2018 году завершилась нулевой ничьей. Букмекеры дают на победу Швеции 1.86, на победу Словакии 4.99, на ничью 3.35.

Хорватия — Чехия (группа D)

Прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1» в 19.00 мск

Чехия начала путь на Евро-2020 с уверенной победы над Шотландией, еще один успешный матч обеспечит ей попадание в число участников 1/8 финала. Хорватия с минимальным счетом проиграла Англии, а при втором поражении практически потеряет шансы на плей-офф.

«Хорваты — более креативные, техничные, они любят играть с мячом, строя атаки от своих ворот», — оценил соперников защитник сборной Чехии Ондржей Челустка. «Чехи действительно весьма неплохи. Шик забил шотландцам два отличных гола. Они играют в более оборонительном ключе, держатся компактно», — ответил любезностью защитник сборной Хорватии Деян Ловрен.

Сборные Хорватии и Чехии пересекались на Евро-2016 в группе и сыграли вничью. Букмекеры предлагают ставить на победу Хорватии с коэффициентом 2.1, на победу Чехии — 3.7, на ничью — 3.4.

Англия — Шотландия (группа D)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 22.00 мск

Англия стартовала на чемпионате Европы — 2020, забив единственный гол хорватам. Шотландия проиграла Чехии. «Три льва» застолбят одну из первых строчек в группе в случае еще одной победы. «Тартановая армия» потеряет шансы на попадание в число двух лучших команд группы, если проиграет.

«Думаю, в этом противостоянии мы всегда будем считаться аутсайдерами. Даже если бы мы выиграли стартовый матч. В Англии живет 55 миллионов, в Шотландии — пять. У них в составе сплошь звезды, поэтому да, фавориты — они», — высказался полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн.

В последний раз команды встречались на отборочных матчах к ЧМ-2018, одна из игр завершилась крупной победой Англии, вторая — ничьей. Коэффициенты букмекеров на игру: победа Англии — 1.4, ничья — 8,8, победа Шотландии — 5.12.