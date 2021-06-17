Пользователям Windows 7 предложат бесплатно перейти на Windows 11

Обладатели устаревших операционных систем Windows 7 и 8.1 смогут перейти на новейшую, еще не анонсированную Windows 11 полностью бесплатно.

Эксперты изучили описание ключей конфигурации, необходимых для активации новой версии операционной системы. Для получения Windows 11 пользователи ОС должны обновиться до Windows 10, 8.1 или 7.

Уточняется, что обновиться бесплатно с базовой версии Windows 8 не получится, так как система потребует получить более новую версию, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на XDA Developers.

По словам специалистов, данный способ получения бесплатного обновления может удивить пользователей. Но следующая версия ОС не отличается от актуальной радикально и практически все, кто сейчас использует Windows 10, будут бесплатно переведены на Windows 11.