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Трамп посчитал саммит в Женеве провальным для США

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве была успешной для Москвы и провальной для Вашингтона.

«Думаю, в целом мы ничего не получили. Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили», — цитирует ТАСС Трампа. «Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили», — добавил он.

Он посетовал на то, что действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом не помешала России в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Говоря о Путине, Трамп отметил, «что по-настоящему хорошо с ним ладил». Вместе с тем он добавил, что «никто не проявлял большей жесткости в отношении России».

Говоря об отношениях между США и России, Трамп отметил, что «они могли бы быть потрясающими». «Они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран», — считает экс-президент.

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Политика #Мир
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