Члена «Свидетелей Иеговы» в Красноярске посадили на шесть лет

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к шести годам лишения свободы 48-летнего члена организации «Свидетели Иеговы», запрещенной на территории РФ, сообщает прокуратура региона.

В суде установлено, что обвиняемый в период с августа 2017 по июль 2018 годах он организовывал работу запрещенной судом и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься руководящей деятельностью в общественных объединениях на срок три года. Приговор не вступил в законную силу.