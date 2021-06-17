Члена «Свидетелей Иеговы» в Красноярске посадили на шесть лет

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Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к шести
годам лишения свободы 48-летнего члена организации «Свидетели Иеговы», запрещенной
на территории РФ, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что обвиняемый в период с августа 2017 по
июль 2018 годах он организовывал работу запрещенной судом и признанной
экстремистской организации «Свидетели Иеговы» и входящих в ее структуру местных
религиозных организаций.
Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься руководящей деятельностью в общественных объединениях на срок три года. Приговор не вступил в законную силу.