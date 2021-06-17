Новейшие образцы боевой техники показали новосибирцам

Тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» с новейшими образцами боевой техники прибыл в Новосибирск на станцию «Новосибирск-Главный».

Военные показали новосибирцам образцы новейшей техники и вооружения — танк Т-90М «Прорыв», 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С35 «Коалиция-СВ», бронемашину «Тайфун-К».

В состав поезда входит 17 вагонов, среди них тематические вагоны: «Дорога памяти» о ветеранах ВОВ, «Современная армия», «Победа над невидимым врагом» посвящен подвигам военных медиков в борьбе с COVID-19. Есть вагоны с кинозалом, комплекс интерактивных тренажеров и викторин.

На вокзале также развернули пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий сможет узнать полезную информацию и проконсультироваться.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».