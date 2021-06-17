ГИБДД запуталась в позиции о штрафе за отсутствие техосмотра

ГИБДД сначала пообещала не штрафовать водителей за отсутствие техосмотра при ДТП, но затем опровергла это заявление.
«В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит», — заявил ТАСС начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин в среду.
Вечером того же дня ведомство отозвало этот комментарий.
Госдума приняла в третьем, финальном чтении закон, отменяющий обязанность автомобилистов проходить техосмотр для приобретения полиса ОСАГО. Изменения вступят в силу 22 августа 2021 года.
С 1 марта 2022 года должна начать действовать новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра станет применяться штраф в две тысячи рублей, при этом фиксация нарушений будет происходить с помощью автоматических камер.
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