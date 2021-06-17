Число красноярских стобалльников ЕГЭ по литературе побило рекорд

Красноярский край установил новый рекорд по количеству стобалльников по литературе, в этом году 62 участника получили максимальный балл по этому предмету, сообщает правительство региона.

Для сравнения, в прошлом году было 33 стобалльных результата, а в 2019 году – 18. В 2018 году всего два человека выполнили работу на 100 баллов.

Среди стобалльников 27 человек – это ребята из Красноярска, есть выпускники краевой Школы космонавтики, городов Норильска, Назарово, Канска, Ачинска, Железногорска, Ужурского, Кежемского, Енисейского районов, а также воспитанницы из Красноярской и Ачинской Мариинских гимназий.