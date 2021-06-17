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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Трассу Казань – Екатеринбург решили продлить до Омска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

«Росавтодор» намерен продлить трассу Казань – Екатеринбург в двух направлениях до Омска и Краснодара, сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

«Первый (проект) – идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время», – сказал Петушенко РИА «Новости».

Второй проект – это развитие юго-восточной хорды, которая будет проходить через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Компания планирует начать работы в 2023 году.

По хорде Екатеринбург – Краснодар доехать от Урала до Черного моря можно будет на 10 часов быстрее – сейчас этот путь для автомобилистов занимает более 40 часов.

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Омск #Транспорт и дороги
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