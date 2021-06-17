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Тройное убийство произошло в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Подозреваемый в тройном убийстве в Забайкалье на месте преступления
Фото: © СУ СКР по Забайкальскому краю

Тела трех мужчин обнаружили во вторник на одной из улиц села Бутунтай Александрово-Заводского района Забайкальского края. Возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУ СК России.

Во вторник около 7.00 по местному времени (1.00 мск) на улице в селе Бутунтай жители обнаружили тела трех мужчин. Прибывшие эксперты установили, что смерть была насильственной.

Следователи и полицейские установили личности убитых, это 34-летний местный житель и двое жителей Читинского района 31 и 40 лет. Во время осмотра тел эксперты обнаружены колото-резаные раны.

Сразу установить подозреваемого не удалось, тогда на помощь районным сыщикам приехали следователи-криминалисты регионального управления. Вместе с полицейскими они опросили несколько десятков жителей, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Через сутки правоохранительные органы получили информацию, что к убийству может быть причастен 58-летний житель села. На допросе он признался в убийстве, а на месте преступления во время проверки показаний рассказал об обстоятельствах убийства. Мужчина пояснил, что в ночь вторник поссорился с тремя мужчинами, достал нож и убил их.

Региональный СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более человек). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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