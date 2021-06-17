Менее трети новосибирцев собрались на пенсию вовремя

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Только 30% жителей Новосибирской области планируют выйти на пенсию сразу по достижении пенсионного возраста, выяснили аналитики HH.ru и финтех-компании «Деньги вперед».
Согласно данным опроса, 34% жителей Новосибирской области намерены работать, пока им позволяет здоровье, а выйти на пенсию после наступления пенсионного возраста собираются лишь 30%.
Кроме того, 9% рассчитывают уйти на пенсию до 50 лет. Более половины жителей региона (54%) не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию.
Также 8% опрошенных рассказали, что не планируют работать до официального пенсионного возраста, а уйдут с работы раньше.
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