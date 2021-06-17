3D-технологии в Центре Мешалкина помогли спасти пациентке ногу

Хирурги Центра имени академика Е.Н. Мешалкина спасли ногу пациентке со злокачественным образованием большеберцовой кости, сложнейшую реконструктивную операцию выполнили с использованием титанового имплантата, изготовленного с помощью 3D-печати, сообщает пресс-служба учреждения.
Пациентка 53 лет попала на первичный прием к врачу-онкологу Центра Мешалкина с выраженным болевым синдромом в области левой голени. По результатам комплексного обследования специалисты выявили у женщины новообразование в большеберцовой кости. После биопсии диагностировали первичную злокачественную опухоль. Пациентке требовалось хирургическое лечение, включающее резекцию сегмента большеберцовой кости с одномоментным реконструктивным этапом.
«Первоначально обратилась к врачам одной из городских больниц с жалобами на сильную боль в ноге. Предварительный диагноз мне поставили сразу – саркома. Диагноз восприняла мужественно, понимала, что нужно бороться, чтобы не потерять ногу. Врачи посоветовали обратиться к хирургу-онкологу Центра Мешалкина Александру Александровичу Жеравину, по их словам, он единственный, кто сможет мне помочь», – сказала пациентка Ирина Садыкова.
«Особенность этого случая в том, что у пациентки оставался короткий суставной сегмент кости, не затронутый патологическим процессом. Это обстоятельство предопределило возможность сохранить сустав, что более выгодно для восстановления функции конечности. Однако ситуация требовала индивидуального подхода: серийные конструкции, используемые для эндопротезирования, не подходили», – сказал руководитель научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии Александр Александрович Жеравин.
По результатам компьютерной томографии специалисты Центра совместно с инженерами компании, занимающейся промышленным дизайном, создали индивидуальную модульную конструкцию для восстановления пораженного сегмента кости. Имплантат изготовили методом послойного лазерного спекания с использованием титанового порошка. Производство протеза заняло около полутора недель.
Операция прошла успешно, хирурги сохранили двигательную функцию ноги, что позволило пациентке самостоятельно передвигаться уже на пятые сутки после вмешательства.
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