Президент похвалил сборную России

Президент России Владимир Путин отреагировал на первую победу отечественных футболистов на чемпионате Европы, где команда обыграла Финляндию.

«Поздравляю, молодцы», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Сборная России во втором туре группового этапа Евро-2020 одержала важную победу над Финляндией и продолжила борьбу за выход в плей-офф. Единственный гол в матче в концовке первого тайма забил полузащитник Алексей Миранчук.

Следующий матч российская команда сыграет с Данией 21 июня.