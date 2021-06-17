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Президент похвалил сборную России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Президент России Владимир Путин отреагировал на первую победу отечественных футболистов на чемпионате Европы, где команда обыграла Финляндию.

«Поздравляю, молодцы», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Сборная России во втором туре группового этапа Евро-2020 одержала важную победу над Финляндией и продолжила борьбу за выход в плей-офф. Единственный гол в матче в концовке первого тайма забил полузащитник Алексей Миранчук.

Следующий матч российская команда сыграет с Данией 21 июня.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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