Италия досрочно вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Италии по футболу одержала крупную победу над Швейцарией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы и будет играть в 1/8 финала.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу Италии. Дубль оформил Мануэль Локателли (26-я и 52-я минуты), также забил Чиро Иммобиле (89). Первый гол защитника итальянской команды Джорджо Кьеллини на 20-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора.

Италия вышла в лидеры группы A, набрав 6 очков, и досрочно обеспечила себе участие в плей-офф. На втором месте в группе идет Уэльс (4 очка), который обыграл Турцию (2:0). Третью строчку занимает Швейцария, имеющая в активе 1 очко. Замыкает таблицу Турция, которая не набрала ни одного очка.