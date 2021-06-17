Президенты России и США приняли совместное заявление

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности по итогам саммита в Женеве, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры президентов России в Женеве длились 3,5 часа. Из них 2 часа длилась встреча в узком составе, и 1,5 часа — в расширенном. Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения и сотрудничество в Арктике.

«Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана»,— говорится в заявлении.

Свидетельством приверженности двух стран контролю над ядерными вооружениями в тексте названо недавнее продление Договора СНВ.

«Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным»,— отмечается в документе.