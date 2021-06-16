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Отменен федеральный штраф за безбилетный проезд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об исключении из Кодекса РФ об административных правонарушениях статьи, предусматривающей ответственность за безбилетный проезд в 100 рублей.

Статьи 11.18 («Безбилетный проезд») и 11.19 («Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа») утратили силу, сообщается в документе, размещенном в системе обеспечения законодательной деятельности.

Ранее действовал федеральный штраф в 100 рублей. Эта норма мешала принятому в марте закону, который дал регионам право устанавливать собственные административные штрафы за безбилетный проезд.

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