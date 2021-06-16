Кремль рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

России и США предстоит «разобрать завалы», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

«Многие вопросы нужно проговаривать, чтобы перезапустить рабочие процессы. <...> Чтобы разобраться, насколько сильны противоречия <...>, нужно сесть за стол переговоров, это сегодня и произойдет», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он напомнил, что время общения Путина и Байдена никто не ограничивает, а также отметил, что уплотнить повестку в заявленные накануне пять часов очень трудно. Также по-прежнему не ясно, будут ли лидеры говорить с глазу на глаз.

Атмосферу перед саммитом в Кремле оценивают как противоречивую. С одной стороны, заявления со стороны США о необходимости сдерживания России не облегчают ситуацию. С другой — есть и позитивная риторика и «это будет учитываться в ходе переговоров».

«Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, тем более в таком нелегком разговоре, который будет сегодня с Байденом», — заключил Песков.

Сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит Путина и Байдена. Он начнется в 14.00 мск и будет состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков.