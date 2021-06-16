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Кот-оракул Ахилл выбрал победителя матча Россия — Финляндия

Источник:
Sibnet.ru
116 0
Фото: © instagram.com/achillcat

Кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в матче с Финляндией на Евро-2020. На этом турнире он верно определил исходы двух матчей из трех.

«Четырехлапый оракул выбрал миску с российским флагом», — говорится в сториз кота Ахилла в Instagram.

Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Финляндии состоится в среду в Петербурге, начало — в 16:00 мск.

Ранее Ахилл верно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), а также Бельгии и России (3:0). Оракул ошибся за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии. Но матч завершился со счетом 2:1 в пользу словаков.

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