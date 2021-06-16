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Власти потребовали вакцинировать 60% работающих москвичей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала в кратчайшие сроки провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Аналогичное решение приняли в Подмосковье, говорится в официальном Telegram-канале столичного оперштаба.

«Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих [москвичей]», — сказано в сообщении. В первую очередь это коснется работников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе складывается драматическая обстановка: в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он подчеркнул, что вакцинация работающих в сфере услуг в Москве обязательная и призвал отнестись к этому с пониманием.

«Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», — приводит РИА Новости слова мэра.

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