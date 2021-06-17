Евро-2020: все матчи 17 июня

Первые участники 1/8 финала на чемпионате Европы по футболу могут определиться уже во втором туре. В четверг, 17 июня, за места в плей-офф будут бороться Украина и Северная Македония, Дания и Бельгия, Нидерланды и Австрия.

Украина — Северная Македония (группа С)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 16.00 мск

Украина и Северная Македония начали турнир с поражений, поэтому для сохранения шансов на выход в плей-офф обеим командам необходима победа. «Сине-желтые», хотя и проиграли голландцам в первом матче (3:2), показали яркий футбол. Северная Македония уступила Австрии (3:1), но полна решимости бороться за очки.

«Конечно, у Северной Македонии нет футболистов уровня Депая, де Йонга, Вейналдума, но у них есть командный дух — я хорошо чувствую это. Я вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они бьются, поэтому матч будет очень сложным для нас. Мы должны уважать соперника, сосредоточиться на своей игре, действовать агрессивно», — отметил нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

Команды ранее встречались на отборочном цикле Евро-2020: оба раза сильнее оказались украинцы. Букмекеры дают на победу Украины 1.66, на победу Северной Македонии 3.77, на ничью 5.84.

Дания — Бельгия (группа В)

Прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1» в 19.00 мск

Сборная Бельгии уже заработала три очка в первом матче с Россией, вторая победа обеспечит ей выход в 1/8 финала. Сборная Дании проиграла Финляндии 0:1 при статистике ударов 23:1 в свою пользу, второе поражение может значительно снизить шансы на плей-офф.

Бельгия и Дания дважды встречались в 2020 году, «Красные дьяволы» побеждали 2:0 и 4:2. Фаворит во встрече, по данным букмекеров, — Бельгия, котировки на ее победу — 1.88. На победу Дании коэффициент — 4.10, на ничью — 3.80.

Нидерланды — Австрия (группа С)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 22.00 мск

Австрия и Нидерланды начали чемпионат с победы. Команда, выигравшая эту встречу, застолбит первую строчку в группе.

«Конечно, если мы обыграем Нидерланды, это будет неожиданно. Они опережают нас в рейтинге, и у них замечательные игроки. Кроме того, они играют в Амстердаме, на домашнем стадионе, их активно поддерживают болельщики. Мы сделаем все, что сможем, и будем рады, если удастся отобрать у них очки», — считает полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер.

Последний матч между голландцами и австрийцами состоялся в 2016 году и носил товарищеский характер. Тогда сильнее были «оранжевые». Букмекеры предлагают ставить на победу сборной Нидерландов с коэффициентом 1.5, на ничью — 4.5, на победу сборной Австрии — 6.5.