Опубликован дизайн нового интерфейса Windows

Скриншоты Windows 11, на которых показаны главные визуальные изменения интерфейса новой операционной системы, попали в Сеть.

В дизайне интерфейса операционной системы Windows 11 значки приложений из левой части панели управления перенесли в центр, сообщил старший редактор издания The Verge Том Уоррен.

«Первый взгляд на Windows 11. Появилось новое меню «Пуск», закругленные углы, новый звук запуска и многое другое», — написал он в Twitter.

В новой Windows есть два режима: темный и светлый. Также в новой версии ОС разработчики добавили возможность быстро передвигать окна программ в разные углы рабочего стола, что даст пользователям возможность работать в нескольких приложениях одновременно.

Поддержка профессиональной и домашней версий операционной системы Windows 10 закончится 14 октября 2025 года. В свою очередь, презентация нового поколения Windows запланирована на 24 июня. Источники, близкие к компании сообщали, что очередная версия ОС получит название Windows 11.