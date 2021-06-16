Опубликован дизайн нового интерфейса Windows

Скриншоты Windows 11, на которых показаны главные визуальные изменения интерфейса новой операционной системы, попали в Сеть.
В дизайне интерфейса операционной системы Windows 11 значки приложений из левой части панели управления перенесли в центр, сообщил старший редактор издания The Verge Том Уоррен.
«Первый взгляд на Windows 11. Появилось новое меню «Пуск», закругленные углы, новый звук запуска и многое другое», — написал он в Twitter.
В новой Windows есть два режима: темный и светлый. Также в новой версии ОС разработчики добавили возможность быстро передвигать окна программ в разные углы рабочего стола, что даст пользователям возможность работать в нескольких приложениях одновременно.
Поддержка профессиональной и домашней версий операционной системы Windows 10 закончится 14 октября 2025 года. В свою очередь, презентация нового поколения Windows запланирована на 24 июня. Источники, близкие к компании сообщали, что очередная версия ОС получит название Windows 11.
UynachalnicaГлаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!
muroroaКолхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
shatlnkзаголвок намекает на перечень?!!, и где же он таинственный перечень?
paramedicГы. Из-под палки загнали бюджетников на МИР и хвалятся, как будто это достижение какое.У большинства...