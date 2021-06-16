Астрофизики увидели вращение нитей вселенской паутины

Исследователи из Потсдамского астрофизического института, анализируя движение галактик, расположенных в нитях космической паутины, обнаружили, что они вращаются вокруг своей оси.

Ученые предполагают, что по своей структуре Вселенная похожа на гигантскую трехмерную паутину. Ее нити, так называемые филаменты, состоят из скоплений темной материи. В точках, где они пересекаются, сосредоточены плотные комки видимой материи — галактики и их скопления.

Ноам Либескинд из Потсдамского астрофизического института и его коллеги заинтересовались, влияет ли характер движения материи внутри филаментов на устройство расположенных внутри них галактик. Астрофизики детально изучили структуру нескольких десятков крупных филаментов, приводит ТАСС сообщение ученых.

Этот анализ указал на необычный феномен – практически все галактики, расположенные внутри отдельных нитей «паутины Вселенной, вращались вокруг центральной оси этих филаментов. Это делает филаменты космической паутины самым большим вращающимся объектом мироздания.

Астрофизики пока не могут точно сказать, что служит причиной этого вращения. Они предполагают, что это явление напрямую связано с процессом формирования и роста галактик внутри филаментов.