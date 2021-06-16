Дождливая погода продержится до выходных в Бурятии

Вторая половина недели в Бурятии будет дождливой. Циклон принесет с собой и похолодание, сообщили синоптики Забайкальского гидрометцентра.

Погода в Бурятии будет обусловлена влиянием циклона. А республике пройдут дожди, а температура воздуха днем понизится на несколько градусов. Ожидается усиление ветра.

Так, в четверг по республике днем ожидаются грозы, ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура ночью от 2 до 7 градусов, местами до 12. Днем максимальная температура достигнет 24 градусов выше нуля.

В пятницу и субботу также ожидаются дожди и грозы. Утром — туман. Температура ночью местами опустится до 1 градуса выше нуля. Но днем в субботу станет теплее: в большинстве районов республики от 22 до 27 градусов, местами 14-19 градусов тепла.