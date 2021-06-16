Lada Largus и XRay получили удешевленные версии

Lada Largus и Lada XRay будут выходить в новой, более дешевой версии Light без аудиосистемы и мультируля. Введение новых комплектаций связано с дефицитом электронных компонентов.
Largus получил удешевленные комплектации Comfort Light и Luxe Light, XRay — только Comfort Light, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте». Сам автогигант официально пока не рассказал о новых конфигурациях.
У версии Light в отличие от обычной комплектации нет аудиосистемы (либо мультимедийная система заменена на более простую магнитолу без сенсорного экрана) и мультируля (нет круиз-контроля, ограничителя скорости и кнопок управления магнитолой). Это позволило снизить стоимость автомобиля примерно на 10 тысяч рублей.
Появление новой комплектации связывают с дефицитом электронных компонентов. Исполнение Comfort Light также есть у Lada Vesta для удовлетворения возросшего спроса на модель.
UynachalnicaГлаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!
saxatа чему рушится? всё давно в руинах...
EgargrishНадо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.
muroroaКолхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.