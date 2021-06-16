Lada Largus и XRay получили удешевленные версии

Lada Largus и Lada XRay будут выходить в новой, более дешевой версии Light без аудиосистемы и мультируля. Введение новых комплектаций связано с дефицитом электронных компонентов.

Largus получил удешевленные комплектации Comfort Light и Luxe Light, XRay — только Comfort Light, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте». Сам автогигант официально пока не рассказал о новых конфигурациях.

У версии Light в отличие от обычной комплектации нет аудиосистемы (либо мультимедийная система заменена на более простую магнитолу без сенсорного экрана) и мультируля (нет круиз-контроля, ограничителя скорости и кнопок управления магнитолой). Это позволило снизить стоимость автомобиля примерно на 10 тысяч рублей.

Появление новой комплектации связывают с дефицитом электронных компонентов. Исполнение Comfort Light также есть у Lada Vesta для удовлетворения возросшего спроса на модель.