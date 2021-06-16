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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Largus и XRay получили удешевленные версии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Lada Largus и Lada XRay будут выходить в новой, более дешевой версии Light без аудиосистемы и мультируля. Введение новых комплектаций связано с дефицитом электронных компонентов.

Largus получил удешевленные комплектации Comfort Light и Luxe Light, XRay — только Comfort Light, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте». Сам автогигант официально пока не рассказал о новых конфигурациях.

У версии Light в отличие от обычной комплектации нет аудиосистемы (либо мультимедийная система заменена на более простую магнитолу без сенсорного экрана) и мультируля (нет круиз-контроля, ограничителя скорости и кнопок управления магнитолой). Это позволило снизить стоимость автомобиля примерно на 10 тысяч рублей.

Появление новой комплектации связывают с дефицитом электронных компонентов. Исполнение Comfort Light также есть у Lada Vesta для удовлетворения возросшего спроса на модель.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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